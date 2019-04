L’OL doit se remettre de son élimination en demi-finale de Coupe de France et ça passe par une victoire contre Dijon lors de cette 31e journée de Ligue 1. Bruno Genesio, qui n’a finalement pas encore prolongé, a fait des choix forts pour cette rencontre.

Au coup d’envoi, il décide de se passer des services de Ndombele et de Memphis. C’est Tousart et Aouar qui font la paire au milieu et Terrier est titulaire dans le couloir gauche. Rafael évoluera au poste de latéral gauche. En face, Runarsson est à nouveau préféré à Allain dans les buts.

Les compositions :

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Rafael - Tousart, Aouar - Cornet, Fekir, Terrier - Dembélé

Dijon : Runarsson - Chafik, Yamberé, Lautoa, Haddadi - Marié, Balmont, Amalfitano - Said, Tavares, Jeannot