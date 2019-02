Edmílson, l’ancien défenseur central de l’OL (entre 2000 et 2004) et actuellement ambassadeur du FC Barcelone, s’est confié à J+1 avant le choc entre ses deux anciens clubs en Ligue des champions (demain soir à 21h). Et le Brésilien a indiqué qu’il ne fermerait pas la porte à un retour à Lyon si l’occasion se présentait à lui : « en novembre dernier, j’étais à Lyon, j’ai discuté avec Jean-Michel Aulas. Et si un jour Dieu me donne la possibilité de travailler à Lyon, ce sera un énorme plaisir de retourner à la maison. »

Il se verrait bien débarquer avec l’un de ses compatriotes, Juninho, qui a marqué l’histoire de l’OL lors de son passage chez les Gones (2001-2009) : « son retour serait quelque chose d’énorme pour le club. Il ne s’agit pas de dévaloriser le travail qui est fait actuellement, surtout qu’on ne sait pas comment ça se passe au quotidien, mais pour le club ce serait énorme qu’il revienne. »