Hier soir, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a annoncé les arrivées de deux Brésiliens dans la capitale des Gaules la saison prochaine. Ainsi, Juninho va devenir directeur sportif tandis que Sylvinho sera le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de Bruno Genesio. Ancien joueur de l’OL et du FC Barcelone, Edmilson a évolué avec Juninho et Sylvinho. En marge de la cérémonie des trophées UNFP, le Brésilien a donné son avis sur les arrivées de ses compatriotes à l’Olympique Lyonnais.