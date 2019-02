Les huitièmes de finale de Ligue des Champions se poursuivent ce soir avec un duel fort intéressant entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone. A domicile, les Gones abordent cette rencontre en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les buts ainsi que Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy en défense. Tanguy Ndombele et Houssem Aouar forment le double pivot tandis que Memphis Depay évolue en tant que meneur de jeu. Enfin, Bertrand Traoré et Martin Terrier accompagnent Moussa Dembélé en attaque.

De son côté, le FC Barcelone reste fidèle à son traditionnel 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Le portier allemand peut compter sur Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Le rôle de sentinelle est assuré par Sergio Busquets. Ce dernier est épaulé par Sergi Roberto et Ivan Rakitic dans l’entrejeu. Enfin, l’attaque des Blaugranas est constituée de Lionel Messi, Ousmane Dembélé et Luis Suarez.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Aouar - Traoré, Depay, Terrier - Dembélé

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Sergi Roberto, Rakitic - Messi, Suarez, Dembélé