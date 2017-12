Interrogé par Canal+, Clément Grenier a lâché ses vérités. « Depuis que Bruno Genesio a pris l’équipe, on a eu beaucoup d’échanges. Je dois être évalué comme les autres, malheureusement j’ai l’impression que ce n’est pas le cas. Je constate que tout le monde au milieu de terrain a eu sa chance au moins une fois en commençant un match, moi ça fait très longtemps que je n’ai pas eu cette chance-là. C’est simplement un constat, je ne suis pas là pour faire la polémique, ce n’est pas du tout mon état d’esprit. Je suis lyonnais et j’aime ce club. Je suis arrivé très jeune et je l’aimerai toute ma vie c’est une certitude. »

De passage en conférence de presse ce mardi, le coach de l’OL a répondu à son joueur. « C’est sa responsabilité. Je fais des choix sportifs en mon âme et conscience. Il y a plein d’autres joueurs qui ont moins eu leur chance. Clément a été blessé pendant deux mois. Il a joué à Montpellier. Il a le droit de le dire, mais j’ai le droit de penser différemment. La porte est ouverte pour un départ. À lui de savoir ce qu’il veut faire ».