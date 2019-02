Avant son rendez-vous très important contre le FC Barcelone pour son huitième de finale aller, l’Olympique Lyonnais affronte dans quelques minutes l’En Avant de Guingamp en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Battu par l’OGC Nice (0-1) dimanche dernier, le club rhodanien doit donc se reprendre et préparer au mieux ce choc face au Barça. en cas de victoire, les Gones peuvent conforter leur 3e place et revenir à 3 unités du LOSC. En face, l’EAG reste sur deux revers toutes compétitions confondues. Lanterne rouge, la formation bretonne espère bien créer un exploit et revenir à un point de Caen.

Pour ce match au Groupama Stadium, Bruno Genesio aligne un 4-2-3-1 avec plusieurs changements par rapport au onze de départ face à Nice. Marçal est préféré à Mendy pour occuper le poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, Ndombele est remplacé par Tousart. Terrier est lui titulaire côté gauche à la place de Depay. Côté guingampais, Jocelyn Gourvennec sort un 4-3-3 avec comme seul changement après la défaite contre le LOSC (0-2) la titularisation de Sorbon en défense centrale à la place de Kerbrat.

Les compositions officielles

OL : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal - Tousart, Aouar - Traoré, Fekir, Terrier - Dembélé

Guingamp : Caillard - Traoré, Sorbon, Eboa Eboa, Rebocho - Ndong, Phiri, Blas - Coco, Mendy, Thuram