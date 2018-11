Toujours invaincu dans le Groupe F, l’Olympique Lyonnais (2e, 5 pts) reçoit Hoffenheim (3e, 2 pts), deux semaines après avoir concédé un nul en Allemagne, dans les derniers instants (3-3). Deuxièmes derrière Manchester City (6 pts), les Lyonnais ont l’occasion de faire un pas vers les huitièmes de finale en cas de succès. Ils élimineraient dans le même temps leur adversaire du soir de la course au tour principal.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio aligne un 3-5-1-1, avec Anthony Lopes dans le but et une défense à trois composée de Marcelo, Denayer et Morel. Rafael et Mendy évolueront sur les ailes, alors que le trio du milieu sera aujourd’hui Ndombélé-Tousart-Aouar. Devant, Nabil Fekir évoluera en position reculée par rapport à Memphis Depay. Du côté de Julian Nagelsmann, c’est un 3-4-3 qui est aligné. Akpoguma et Szalai laissent leurs places à Nuhu et au buteur décisif de l’aller Joelinton au coup d’envoi.

Les compositions d’équipes :

OL : Lopes - Marcelo, Denayer, Morel - Rafael, Ndombélé, Tousart, Aouar, Mendy - Fekir - Memphis

Hoffenheim : Baumann - Nuhu, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Grillitsch, Belfodil, Schulz - Kramaric, Demirbay, Joelinton