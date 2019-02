Jean- Michel Aulas pourra toujours compter sur son centre de formation. Aujourd’hui, un très jeune de 15 ans, Rayan Cherki, fait sensation. Il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League, et la Juve, l’AC Milan, le Bayern Munich, l’Ajax et le FC Barcelone se sont déjà manifestés selon L’Équipe. Toutefois, Jean-Michel Aulas garde espoir pour le faire signer, comme il l’a confessé lors d’une conférence téléphonique mercredi matin.

« Heureusement et comme on le disait hier, puisqu’on a évoqué les sujets de ces jeunes pépites de l’académie, on a Rayan Cherki, mais on en a deux ou trois autres chez les 17 ans. Lui va avoir 16 ans. On est ravi de la discussion qu’on a avec la famille directement. On fait des programmes très personnalisés de formation et de contrat qui permettent d’envisager l’avenir, donc il n’y a rien de signé. Mais personnellement, je suis très confiant, car j’ai confiance dans la famille Cherki »,a indiqué le grand patron de l’OL.