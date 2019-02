La question de la prolongation de Bruno Genesio, ou pas, sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais anime les discussions depuis de longues semaines. Apprécié par certains, jugé pas assez compétent par d’autres, l’entraîneur rhodanien sait que son avenir est entre les mains de son président, qui a été relancé sur le sujet au micro de RMC Sport.

« On l’a évoqué à plusieurs reprises, on a réuni le comité de gestion et on a pris la décision d’avancer la prise de décision à fin mars. Fin mars on saura, en fonction des résultats et mais aussi de ce que l’on ressent. Bruno, je l’apprécie énormément, la confiance est grande. C’est un coach de qualité. (...) Rendez vous fin mars, on prendra une décision », a affirmé Jean-Michel Aulas.