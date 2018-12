Avant que son Olympique Lyonnais affronte le Shakhtar Donetsk mercredi, en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (21h, à suivre sur notre live commenté), Jean-Michel Aulas a accordé une interview au journal Le Progrès. Interrogé sur la situation de l’entraîneur, Bruno Genesio, le président de l’OL s’est montré clair et a fixé les objectifs de la saison.

« Non, il n’est pas du tout en danger. On fera le bilan en fin de saison. Nos objectifs sont de se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions et de se retrouver en huitièmes de finale mercredi soir. » Néanmoins, il a, comme à son habitude, mis une pression à peine voilée sur les épaules du technicien rhodanien, en cas d’élimination de la C1. « Nous serons reversés en Ligue Europa, et si on la gagne, cela ne le mettra pas en danger. » Genesio sait ce qu’il reste à faire.