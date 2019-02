Alors qu’il devait s’envoler pour Liverpool l’été dernier, Nabil Fekir avait finalement dû rester du côté de l’Olympique Lyonnais pour une saison de plus. En fin de contrat en 2020, le champion du monde discute d’une prolongation.

« Oui, on a avancé concernant une prolongation de Nabil Fekir. On discute et je dois voir Nabil prochainement, on n’est pas en phase de conclusion, mais en tout cas on a avancé. Je l’avais vu et je vais le revoir, mais pour le moment, il n’y a rien de définitif », a confessé JMA au cours d’une conférence téléphonique ce mercredi matin.