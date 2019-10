Avec la mise à pied de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais est à la recherche de son futur entraîneur depuis lundi. De nombreux noms ont été dévoilés dans la presse, comme ceux de Laurent Blanc ou Rudi Garcia. Mais il y a d’autres candidats. Sur La Chaîne L’Equipe, Jean-Michel Aulas s’est par exemple exprimé sur Lucien Favre, actuellement coach du Borussia Dortmund.

« Lucien Favre fait partie de la liste. C’est quelqu’un que j’avais rencontré au moment de choisir Bruno. On était très proches et puis malheureusement, il voulait terminer ses six mois sabbatiques avant de reprendre. Mais c’est un très bon entraîneur, c’est vrai », a lâché le président de l’OL au sujet du technicien suisse, pas dans la meilleure situation actuellement à Dortmund.

