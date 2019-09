Lors des deux premières journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est offert l’AS Monaco puis le SCO d’Angers. Un début de saison en fanfare qui a permis de cacher les lacunes des Gones. Toutefois, elles sont réapparues depuis avec une défaite contre Montpellier (1-0) et des matches nuls contre Bordeaux (1-1) et Amiens (2-2). Actuellement positionné en milieu de classement, le club rhodanien déçoit et montre de grosses difficultés dans la construction du jeu. Interrogé par Le Parisien en marge du Trophée des Championnes remporté par la section féminine de l’Olympique Lyonnais, le président du club Jean-Michel Aulas s’est montré confiant.

Il a notamment insisté sur les nombreux changements qu’a dû digérer l’OL cet été : « non, pas encore, mais c’est normal. On a tout changé, le directeur sportif, l’entraîneur, la moitié de l’équipe. Je ne m’attendais pas à un début de saison facile. J’ai une grande confiance en Juninho et Sylvinho. Je suis passé les voir hier (vendredi ndlr), et j’ai vu un grand niveau d’investissement des joueurs, d’entraînement, d’ambition. Je ne sais pas si le déclic interviendra demain (dimanche ndlr). Mais je ne regarde pas l’avenir à court terme, et je sais que celui à long terme sera souriant pour Lyon. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10