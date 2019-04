Battu par Dijon le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais devait se reprendre ce vendredi soir sur la pelouse de Nantes. Mais à La Beaujoire, le club rhodanien a enregistré une nouvelle défaite (1-2), sa troisième d’affilée avec l’élimination en demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (2-3). Après cette nouvelle contre-performance, Jean-Michel Aulas est alors revenu sur ce match au micro de Canal +. L’occasion de reparler de la prolongation de Bruno Genesio, qui doit finalement attendre la fin de saison pour être fixé. Et le président de l’OL a déclaré qu’il se posera « les bonnes questions » au sujet de l’entraîneur mais également des joueurs.

« La seule chose que l’on peut imaginer, c’est que Bruno finisse très fatigué. Donc à partir de là, il faudra réfléchir au futur de manière tout à fait positive. Encore une fois, on a soutenu Bruno, il fait du bon travail en relation avec ses joueurs. De la même manière qu’on ne peut pas changer ce soir les joueurs qui ont joué et qui ont perdu, ça paraît difficile de ne pas aller au bout de la saison. Après, en fin de saison, je l’ai toujours dit, on se posera les bonnes questions qui permettront de se relancer. Je sais aussi, à l’expérience, qu’on a intérêt à faire pas mal de changements quand on est un club qui est tout en haut, qui est très médiatisé, parce que vous adorez ça, les supporters adorent ça et on a peut-être pas fait assez de changements », a expliqué Jean-Michel Aulas.