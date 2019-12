Sur sa pelouse du Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a obtenu son billet pour les huitièmes de finale mardi soir grâce à son match nul contre le RB Leizpig (2-2). Mais peu de temps après le coup de sifflet final, des échauffourées ont eu lieu entre les joueurs et les supporters. Un fan de l’OL est en effet arrivé sur la pelouse avec une banderole où apparaissait le message « Marcelo dégage ». Ce mercredi après-midi, RMC Sport avançait d’ailleurs que le défenseur brésilien voulait quitter la formation rhodanienne à cause de ses problèmes avec les supporters lyonnais. Présent dans l’émission « Team Duga » sur RMC, Jean-Michel Aulas est en tout cas revenu sur les événements. Et le président lyonnais a bien évidemment rencontré son joueur prochainement.

« Je n’avais pas vu les images, je les ai vu ce matin. Ce sont effectivement des gestes qu’il aurait pu éviter. A partir de là, on va bien évidemment étudier son cas mais personnellement, et je le verrai aussi avant pour en discuter avec lui, je pense qu’un grand joueur comme il est et comme il a été ne peut pas faire ce type de gestes à des supporters, même si la provocation vient de cet individu, a déclaré l’homme fort des Gones à la radio, qui n’a pas encore eu le temps d’échanger avec le joueur âgé de 32 ans. Non, je l’ai vu hier soir. Je n’ai pas eu le temps de discuter avec lui. » Sous contrat jusqu’en juin 2021, Marcelo va donc avoir le droit à un rendez-vous avec son président pour revenir sur cette scène, lui qui a notamment réalisé quelques doigts d’honneur mardi soir.