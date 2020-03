Après la suspension de la Ligue 1 vendredi, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a suggéré une saison blanche pour la fin de saison. Une proposition qui n’est pas passée auprès des autres dirigeants des clubs, et notamment le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud. Au vu de la situation, le club rhodanien a donc décidé de publier un communiqué il y a quelques instants pour mettre les choses au clair.

Et sous le communiqué, publié sur le compte Twitter des Gones, Jean-Michel Aulas a encore envoyé un tacle au dirigeant phocéen : « Jacques-Henri Eyraud, tu as été odieux et j’espère que tu sauras convenir d’une situation que personne n’avait prévue... ! » La bataille ne semble donc pas encore terminée.