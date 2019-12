Les fans de l’OL ont connu un dimanche soir cauchemardesque. Leur équipe s’est inclinée face à Rennes à la maison (1-0) à cause d’un but de Camavinga dans les tous derniers instants de la partie. Mais surtout, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde ont été victimes d’une rupture des ligaments croisés. À la jambe gauche pour le Néerlandais, et du côté droit pour le Français. Ce dernier s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

« C’est une blessure qui est dure à avaler mais je reviendrai plus fort, c’est une promesse que je me suis faîte. Pour moi, ma famille et mes amis. Profitions pendant qu’il en est encore temps. Ça passe tellement vite et on n’est jamais à l’abri d’un petit pépin », a expliqué le joueur. On lui souhaite un bon rétablissement !