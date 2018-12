Absent face à Amiens mercredi soir, Nabil Fekir n’a pas participé à la victoire de l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT (3-2). Et quelques instants après cette rencontre, l’international français était associé à une affaire d’escroquerie, dans laquelle il a été entendu en début de semaine. Ce jeudi, l’avocat du champion du Monde 2018 est sorti du silence et est revenu sur ces dernières révélations.

Me Antoine Landon explique notamment qu’un des comptes bancaires de son client « a été utilisé à son insu à deux reprises, en 2015, pour faire transiter des sommes qui proviendraient d’une escroquerie qui aurait été commise par un vaste réseau », comme le relaye RMC Sport. Le capitaine des Gones « a pleinement coopéré avec les services d’enquête et son audition a permis de constater qu’il n’avait aucun lien avec les mis en cause, que l’accès à son compte bancaire avait été obtenu frauduleusement et que les mouvements de fonds suspects avaient été réalisés à son insu », a ensuite développé son avocat, qui a également précisé que Nabil Fekir allait porter plainte.