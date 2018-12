L’Olympique Lyonnais s’est imposé contre Amiens cet après-midi dans un match compliqué où les Lyonnais ont largement mené avant de se mettre en difficulté dans les dernières minutes (2-3). Un succès auquel n’a pas participé Nabil Fekir, laissé au repos par Bruno Genesio. Seulement, l’international français est englué dans une affaire d’escroquerie.

En effet, l’AFP a relaté des propos dans lesquels le procureur de la République de Vienne, Jérôme Bourrier, a confirmé que Nabil Fekir était suspecté. « Il y a une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Vienne pour des faits d’escroquerie. Dans le cadre de ce dossier, les enquêteurs ont été conduits à entendre M. Fekir. Ce dernier est mis en cause. Cela veut dire qu’il y a des éléments, à ce stade de l’enquête, qui justifiaient qu’il soit entendu comme suspect. Mais cela ne signifie pas non plus à ce stade que son implication est confirmée », a ainsi déclaré Jérôme Bourrier. L’enquête a été confiée à la Section de Recherches de gendarmerie de Grenoble.