L’OL a subi sa première défaite de la saison à Montpellier ce mardi soir (0-1). Un score logique au vu de la prestation des Lyonnais, bousculés par les Héraultais durant 90 minutes. En conférence de presse, Sylvinho a donné son avis sur le déroulé de la rencontre. « On a rencontré beaucoup de difficultés dans le jeu. Les 2 attaquants adverses ont beaucoup lutté. On a été en difficulté sur leurs passes longues. On a donné trop d’opportunités à l’adversaire. (…) On a vraiment été gêné par leurs ballons longs. Nos défenseurs ont beaucoup reculé. On doit trouver de nouvelles solutions. On va bien récupérer pour le match de samedi. »

Il a aussi évoqué l’expulsion de Youssouf Koné, et la mauvaise prestation de Joachim Andersen, qui avait donné un penalty à l’adversaire suite à une faute sur Laborde. « Je veux revoir les images de l’exclusion à la télé. On a donné trop d’opportunités à l’adversaire, surtout à 10. Je ne suis pas inquiet de l’adaptation de Joachim Andersen. Il a besoin de temps pour s’adapter. On va faire de lui un joueur d’exception. » Prochain match de l’OL prévu à 17h30 samedi prochain.

