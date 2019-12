Après une première partie de saison très compliquée, marquée par un changement d’entraîneur, des résultats mitigés et un jeu laborieux, l’Olympique Lyonnais espère finir cette année 2019 sur une bonne note. Les Gones espèrent prendre les trois points demain à Reims.

Pour ce déplacement, Rudi Garcia a convoqué un groupe de 19 joueurs. Blessés, Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde, Léo Dubois, Youssouf Koné et Marçal sont absents. En revanche, Rafael et Denayer seront bien présents, eux qui avaient manqué le match face à Toulouse cette semaine. Mapou Yanga-Mbiwa intègre aussi le groupe alors que Solet et Bard en sortent.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Tatarusanu, Rafael, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Yanga-Mbiwa, Tousart, Thiago Mendes, Caqueret, Jean Lucas, Aouar, Terrier, Traoré, Gouiri, Cornet, Dembele, Cherki.