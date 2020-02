Vendredi, l’Olympique Lyonnais se déplace à Saint-Symphorien pour y affronter le FC Metz. Une rencontre qui compte pour la 26ème journée de Ligue 1. Et pour cette ultime répétition avant le choc des huitièmes de finale de Ligue des champions face à la Juventus, Rudi Garcia a convoqué un groupe de dix-neuf joueurs pour ce déplacement à Metz.

Le technicien lyonnais doit composer avec les absences de Youssouf Koné, Rafael, Memphis Depay, Jeff-Reine Adélaïde et Omar Solet. Excellent en Youth League et avec la réserve lyonnaise, Rayan Cherki est à la disposition des U19 pour la Gambardella. Parmi les joueurs convoqués, on notera le retour de Léo Dubois après plusieurs semaines d’absence. Une nouvelle fois, Rudi Garcia a décidé d’écarter le milieu brésilien Jean Lucas.