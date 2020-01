La mauvaise nouvelle est tombée mercredi soir. Touché à l’entraînement, Oumar Solet souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Avec les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, ça commence donc à faire beaucoup pour l’Olympique Lyonnais. Et ce jeudi, le défenseur de 19 ans a écrit un message sur son compte Twitter.

« Cette blessure est difficile à digérer mais le plus important est de rester fort dans la tête. Je crois beaucoup en moi et je reste très confiant pour la suite. (...) J’espère pouvoir revenir sur le terrain le plus vite possible pour la saison prochaine », a notamment expliqué le Gone sur le réseau social. Pour rappel, Oumar Solet sera opéré mardi.