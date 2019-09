Dans une très mauvaise passe, l’Olympique Lyonnais voulait se reprendre samedi après-midi lors de la réception du FC Nantes au Groupama Stadium. Mais devant leur public, les Gones se sont inclinés sur le score de 1-0. La situation est donc de plus en plus délicate pour la formation de Sylvinho, qui va avoir une semaine difficile (déplacement à Leipzig en C1 et à Saint-Etienne en L1).

La réaction de Jean-Michel Aulas, qui n’avait pas parlé samedi dans les travées du stade, était attendue. Et le président lyonnais a écrit un petit message sur son compte Twitter. « Merci aux groupes de supporters d’avoir soutenu notre équipe jusqu’au bout contre Nantes... Malgré l’échec, restons soudés. Merci aux joueurs d’avoir été, dans ces circonstances, au contact avec les supporters à la fin du match », peut-on lire sur le compte de JMA ce dimanche.

@OL @Memphis @leodubois15 @HoussemAouar @Jasondenayer Merci aux groupes de supporters d’avoir soutenu notre équipe jusqu’au bout contre Nantes ... malgré l’échec restons soudés merci aux joueurs d’avoir été dans ces circonstances au contact avec les supporters à la fin du match — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 29, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10