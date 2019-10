Lundi soir, l’Olympique Lyonnais a pris la décision de se séparer de Sylvinho après quatre mois d’un mandat plus que mitigé. Ce jeudi, Le Progrès dévoile le montant de l’indemnité que devrait percevoir le technicien brésilien dans le cadre de son licenciement. Rémunéré à hauteur de 200 000€ par mois, l’Auriverde peut d’attendre à un chèque s’élevant à environ 4 M€.

Une dépense provisionnée par la direction du club rhodanien. « On a pris une provision. La négociation va débuter quand on sera réglementairement prêt à le faire. Sylvinho avait un contrat de deux ans, on sait donc précisément le coût maximum d’un tel licenciement. Mais dans le passé, on est toujours arrivé à minimiser ces coûts indemnitaires », a confié Jean-Michel Aulas au quotidien régional.

