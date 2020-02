Après le Paris Saint-Germain (défait 2-1 en Allemagne face au Borussia Dortmund), c’est au tour de l’Olympique Lyonnais de disputer son 8e de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions. Opposés à la Juventus, les hommes de Rudi Garcia (56 ans) accueilleront l’octuple champion d’Italie en titre mercredi (21h, à suivre sur notre live commenté) au Groupama Stadium pour la première manche.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’entraîneur français des Gones a expliqué quel serait un bon résultat, selon lui, face à la Vieille Dame en Ligue des Champions : « ne pas prendre de buts à domicile. Mais on doit aussi leur poser des problèmes si on veut se donner des chances de qualification. Et on va tout faire pour réaliser l’exploit... ». Il faudra évidemment être costaud face à l’actuel leader de Serie A : la dernière fois que les partenaires d’un Cristiano Ronaldo en pleine forme (11 matches d’affilée avec au moins un but inscrit) n’ont pas marqué remonte au 14 septembre dernier, soit plus de 5 mois...