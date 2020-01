Rien n’a été facile pour l’Olympique Lyonnais contre le LOSC dans cette demi-finale de la Coupe de la Ligue BKT. Repris de justesse au score par un penalty de Loïc Rémy, les Gones ont dû disputer une séance de tirs au but. À ce jeu-là, ils ont été meilleurs et ont profité de l’arrêt de Ciprian Tatarusanu devant Jonathan Bamba et la frappe ratée de Renato Sanches. Score final 2-2 (4-3 aux tirs au but) pour l’Olympique Lyonnais qui affrontera le Stade de Reims ou le Paris Saint-Germain en final.

Interrogé par France TV Sport à la fin de la rencontre, Rudi Garcia a pointé du doigt l’égalisation nordiste en fin de match tout en mettant en avant le résultat final : « oui, on se serait passé de l’égalisation lilloise. Quand on mène 2-1 à la 90e minute de jeu, on ne doit pas lâcher. Mais une séance de tirs au but pour les supporters (sourire) ça fait du bien. ». Le technicien français a ensuite : « c’est important, on avait besoin de se qualifier ce soir et j’espère que ça va nous booster pour la suite de la saison. »