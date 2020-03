Depuis le 13 mars dernier et la décision du Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), la Ligue 1 est suspendue. Aucune date de reprise n’a pour le moment été donnée alors que la France est frappée de plein fouet par le coronavirus comme toute la planète. Toutes les équipes sont donc à l’arrêt et les joueurs du championnat de France doivent s’entraîner chez eux en plein confinement. Interrogé par son club, l’Olympique Lyonnais, Lucas Tousart est revenu sur ses derniers jours et donc ses entraînement à domicile.

« C’est une période un peu délicate pour moi, les Français et les personnes du monde entier. C’est vraiment compliqué pour moi de rester confiné, ça nous empêche de faire notre travail et ce qu’on aime faire mais bon c’est important car c’est un problème général de santé qu’il faut que l’on résolve au plus vite. On était au repos jusqu’au 24, on faisait les activités que l’on désirait. Désormais on a un programme que l’on doit faire avec des footings, des exercices de vélo, de gainage ainsi que des pompes et tout ça », a déclaré l’international Espoirs français, qui doit partir en Allemagne cet été après s’être engagé en faveur du Hertha Berlin lors du dernier mercato hivernal.