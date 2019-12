Depuis mardi soir, le cas Marcelo est au coeur des débats du côté de l’Olympique Lyonnais. Juste après le coup de sifflet final du match contre le RB Leipzig en Ligue des Champions (2-2), un supporter est en effet arrivé sur la pelouse avec une banderole « Marcelo dégage ». Les esprits se sont donc échauffés ensuite entre joueurs et supporters. Le défenseur brésilien est en effet la cible privilégiée de certains fans lyonnais depuis le déplacement à Lisbonne pour défier Benfica. Mais le joueur âgé de 32 ans, qui songerait à un départ après les incidents, ne serait pas soutenu pour tout le monde en interne.

D’après les informations de RMC Sport, qui s’appuie sur des témoignages en interne, certains joueurs seraient agacés par l’attitude et le comportement de Marcelo. Les Brésiliens de l’OL, tels que Thiago Mendes, Rafael ou même Marçal, n’en feraient pas partie. « Il y a quelques semaines, on revient d’un déplacement et déjà, cela avait failli chauffer. Les supporters étaient déjà chauds et lui répondait par des combats de regard. Il a 32 ans, il doit se comporter comme un leader pas comme un joueur qui est jeune et immature et qui provoque les fans », a notamment expliqué un membre de la formation rhodanienne à RMC Sport. Mais pour le moment, Memphis Depay aurait demandé à son groupe d’être uni derrière le Brésilien.