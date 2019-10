Entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis deux semaines, Rudi Garcia a déjà fait des choix forts. Il a notamment convoqué le jeune Rayan Cherki (16 ans) pour la première fois avec le groupe professionnel et lui a même offert sa première en Ligue 1. Comme lui, d’autres jeunes talents veulent essayer de s’imposer au sein du groupe pro. C’est le cas de Maxence Caqueret. Le prometteur milieu de terrain attend son heure comme il l’a confié à Lyon Capitale.

« Cette saison, j’aimerais grappiller du temps de jeu avec l’équipe première, confie le Lyonnais dans le mensuel de novembre de Lyon Capitale. Jouer en Ligue 1, c’est mon plus gros objectif de la saison. Je pense être prêt, je suis là pour ça. Ça fait un an et demi que je m’entraîne avec les pros ». Le message est passé ! Il reste à voir désormais si Rudi Garcia lui donnera sa chance.