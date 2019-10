Demain, l’Olympique Lyonnais affronte le FC Metz (20h) avec comme objectif d’endiguer une crise qui s’éternise. Avant cette rencontre comptant pour la 11e journée de Ligue 1, Maxwel Cornet est venu répondre aux questions des journalistes au Groupama Training Center. L’attaquant international ivoirien en a profité pour afficher son soutien au nouveau coach, Rudi Garcia, conspué à chacune de ses sorties par les supporters lyonnais.

« On a la chance d’avoir un grand entraîneur tel que le coach, qui a joué dans des grands clubs. Il nous apporte son expérience et son envie de gagner. Il est très proche des joueurs, il nous parle énormément, de par ses causeries il nous transmet son envie de gagner », a-t-il d’abord déclaré au sujet de Rudi Garcia, avant de regretter l’attitude des supporters envers ce dernier. « Je trouve ça dommage. On est un groupe, une équipe, tout le monde, le public... On tire dans le même sens, on travaille pour le même objectif, gagner des matches. Siffler le coach ou un joueur ne va pas arranger les choses. On est professionnels, on fait abstraction de tout ça, on fait ça depuis longtemps. Mais on est aussi des hommes, donc forcément ça nous touche ».