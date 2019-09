Dimanche soir, le choc de la 6e journée de Ligue 1 opposera l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Une affiche XXL qui fait toutefois trembler certains observateurs sur les bords du Rhône. La raison ? La prestation parisienne face au Real Madrid.

Mais pour Moussa Dembélé, l’OL est armé. « J’ai regardé le match (PSG-Real Madrid), mais dire que ça va être compliqué, c’est pas sorcier. On connaît le PSG, on sait que ça ne va pas être facile. Mais on est confiant, on connait nos qualités », a-t-il déclaré en conférence de presse.

