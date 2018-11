Ce samedi à 17h, l’Olympique Lyonnais recevra les Girondins de Bordeaux, quelques jours seulement avant la réception d’Hoffenheim pour la quatrième journée de Ligue des Champions. La rencontre de Ligue 1 contre Bordeaux, capitale pour les Gones qui veulent recoller au podium, sera également décisive pour les hommes de Ricardo, qui restent sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Et pour cette rencontre, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 18 joueurs, dans lequel on retrouve Nabil Fekir. Pour la première fois depuis sa blessure contre le PSG le 7 octobre dernier (5-0), le champion de monde 2018 fait son retour, au meilleur des moments. A noter que Pape Cheikh Diop est suspendu et que Léo Dubois est en reprise après sa blessure.