Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais effectue un déplacement périlleux en Principauté pour y affronter l’AS Monaco. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OL Bruno Genesio a livré une information importante sur son capitaine Nabil Fekir.

Déjà absent face au FC Barcelone (0-0) en Ligue des champions pour cause de suspension, ce dernier pourrait manquer le choc face à l’ASM. « Nabil nous a manqué forcément, il rend ses coéquipiers et l’équipe meilleure. Il a pris une béquille à l’entraînement et est très incertain pour demain, » a confié Genesio.