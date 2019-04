Après trois ans et demi à la tête de l’équipe première de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio va passer la main à la fin de la saison. Le technicien rhodanien a annoncé sa décision samedi à son président Jean-Michel Aulas, puis à son staff et à ses joueurs. Interrogé par le site officiel du club, Nabil Fekir est revenu sur cet épisode.

« Ce ne sont jamais des bonnes nouvelles. Ça fait plus de trois années qu’il est coach ici. Il a donné le maximum. Il a jugé que c’était le moment pour partir. Il y a un peu de déception dans le groupe. C’est sa décision, il faut la respecter. Il nous reste encore six matches pour tout donner et ramener le plus de victoires possibles ». Puis il a conclu en évoquant la fin de saison et la crise que traverse actuellement son équipe. « On connaît une période très compliquée en ce moment. Tout le monde doit relever la tête et se remettre au travail. Il ne reste pas beaucoup de matches. On a fait une bonne saison dans l’ensemble, il ne faut pas tout gâcher lors de ces derniers matches ».