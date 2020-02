« Depuis le premier jour, j’ai remarqué cette ambiance très chaude. Quand on me demande, pour moi, il n’y a qu’un Olympique, c’est l’OM. Mais on essayera de démontrer sur le terrain que l’OM est le plus fort ». Tels étaient les propos du défenseur marseillais Alvaro Gonzalez en conférence de presse lundi, avant ce match de quarts de finale de Coupe de France. Ce mardi, à la veille de la rencontre, c’était au tour de Maxwel Cornet de se présenter devant les journalistes, et forcément il a été interrogé sur la réponse de l’Espagnol et sur la rivalité entre les deux Olympiques.