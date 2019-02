Dimanche soir, après la victoire face au PSG, les Gones étaient très fiers à l’image de Lucas Tousart qui a confié : « On a souffert mais on a su faire face. C’est la première fois que le PSG perd en championnat. C’est une fierté pour nous. On ne doit pas s’arrêter à cela. Il faut savourer mais se rappeler qu’il ne faut pas retomber dans nos travers. Ce serait trop dommage. On a été plus efficaces. Il y a un grand Antho (Lopes) qui nous a permis de préserver ce score. » Même son de cloche du côté de son capitaine Nabil Fekir qui a indiqué qu’il était très fier après ce succès face aux Parisiens.