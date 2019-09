Dominateur, le Paris Saint-Germain a longtemps balbutié contre une équipe lyonnaise accrocheuse. Néanmoins, Neymar a su trouver la solution en fin de rencontre (87e). Pour donner la victoire à son équipe (1-0). Plus que jamais leader de la Ligue 1, le club francilien a remporté son premier choc de la saison en championnat. Content de cette performance, tout comme son coéquipier Thomas Meunier (voir vidéo), Marquinhos s’est exprimé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre.

« Oui c’est vrai même si l’équipe lyonnaise met beaucoup d’engagements et a eu des contres. On a bien parlé à la mi-temps pour gérer les contres et maîtriser Memphis. Il fallait être meilleur dans la finition, notre crack (Neymar ndlr) nous a sauvé. Après la Ligue des Champions, on a joué un autre match de Ligue des Champions. On a mis de l’engagement contre une équipe de haut niveau avec un bon coach. Ce seront nos concurrents. Je pense que l’effectif est vraiment solide cette saison, Marco n’a pas débuté, Ander est bien entré, Choupo a aussi fait un bon match. J’espère qu’on va continuer et faire de grandes choses. »

