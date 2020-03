« Il s’entend très bien avec Juninho. Il est dans le club depuis des années. Je n’imagine pas qu’il puisse aller rapidement à Rennes ». Voilà ce que déclarait Jean-Michel Aulas le 16 mars dernier au sujet de son responsable de la cellule de recrutement à l’OL, Florian Maurice. Ce dernier intéresse le Stade Rennais, qui est à la recherche d’un nouveau directeur sportif après le licenciement d’Olivier Létang le 7 février. Si une venue du dirigeant des Gones de 46 ans semblait hypothétique au départ, elle prend désormais de l’ampleur.

L’Equipe précise dans ses colonnes que Florian Maurice a vu son champ d’action se réduire après la nomination de Juninho au poste de directeur sportif de Lyon, au mois de mai. Une situation dont espère bien profiter le club breton. Le quotidien sportif ajoute que les relations entre les deux hommes ne sont pas harmonieuses et semblent surfer sur une vague de rivalité. Rennes fera toutefois encore preuve de patience et de prudence sur ce dossier, que les dirigeants rennais suivent depuis maintenant plus de 3 semaines. « Je n’imagine pas qu’il puisse partir dans un autre club français », a de son côté estimé le président de l’OL. La réalité dépassera-t-elle l’imagination de JMA ?