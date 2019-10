Présent en conférence de presse en ce mardi matin, Rudi Garcia a expliqué pourquoi il avait ramené avec lui son adjoint Claude Fichaux. C’est simple, il est celui qui va mettre en valeur le formidable centre de formation de l’Olympique Lyonnais.

« Mon choix d’arriver avec Claude Fichaux, il est dicté par le fait que l’OL a sorti des jeunes joueurs, il a un centre de formation de qualité. Je sais qu’il y a des jeunes de grande qualité. Claude est un formateur dans l’âme. C’est lui qui m’a permis de faire débuter des joueurs qui ont fait plutôt des carrières intéressantes. C’est lui qui, à Lille, m’a proposé de mettre Divock Origi dans le groupe pendant les trêves pour voir ce qu’il valait, Gueye, Digne aussi, c’est lui. À Rome il a fait ça avec Lorenzo Pellegrini. Ça a toujours été mon oeil au centre de formation, Boubacar Kamara et Maxime Lopez, c’était aussi lui. Ça me paraissait important pour l’OL d’avoir cet oeil-là. Et j’ai déjà remarqué la qualité des jeunes hier pour mon premier entraînement », a expliqué Garcia ce mardi matin.

