Dimanche soir, Rudi Garcia va faire son retour à l’Orange Vélodrome. Encore coach de l’Olympique de Marseille il y a quelques mois, l’entraîneur français est passé dans le camp lyonnais au début du mois d’octobre. Un retour qu’a évoqué son joueur Lucas Tousart en zone mixte (voir vidéo).

Questionné au sujet de l’Olympico après la victoire face à Benfica, Rudi Garcia, lui, a botté en touche. « Mon retour à Marseille ? Ce n’est pas le moment de parler du championnat, on est en Champions League et on aura bien assez de jours pour parler de ce déplacement à Marseille. On peut dire aussi qu’on a pris 7 points sur 9 sur les 3 derniers matchs de championnat ».