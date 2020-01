En 1987, Jean-Michel Aulas devenait le président de l’Olympique Lyonnais. Depuis, le club n’a cessé d’évoluer sur et en dehors du terrain. Sur tous les fronts, l’homme de 70 ans est désigné comme celui qui a amené l’OL au plus haut. Un avis qu’a partagé Rudi Garcia lors d’un entretien accordé au Progrès. Quand on lui demande s’il a appris à connaître les personnes du club depuis son arrivée il y a trois mois, voici ce que le coach de l’OL répond.

« Depuis mon arrivée à Lyon, j’ai surtout découvert Jean-Michel Aulas, quelqu’un d’incroyable. Il a une énergie folle, parfois je lui dis : " Président, il faut se reposer un petit peu." Il est toujours en activité, il voyage, il s’occupe de tellement de choses. On le voit, les projets, le basket, le foot féminin aux États-Unis, c’est assez incroyable. Au-delà de ça, j’ai surtout découvert, quelqu’un de positif. C’est une personne brillante. Je comprends pourquoi l’Olympique Lyonnais en est là aujourd’hui par rapport à la qualité de son président » rapporte-t-il dans l’édition du jour.