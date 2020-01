C’est officiel depuis mercredi soir, l’Olympique Lyonnais a recruté Tino Kadewere (24 ans). L’attaquant international zimbabwéen ne débarquera toutefois chez les Gones qu’à l’été prochain, terminant la saison en prêt du côté de son club actuel, Le Havre. Interrogé en conférence de presse, Rudi Garcia a expliqué les dessous de cette opération.

« Tino est dans les locaux, ça devrait se conclure et on le laissera au Havre jusqu’à la fin de saison. C’est un joueur d’avenir, c’est une excellente initiative pour la suite. On n’avait pas forcément besoin de deux joueurs offensifs pour ne pas freiner l’éclosion de nos joueurs. Mais c’est un bon compromis de l’intégrer plus tard », a-t-il expliqué, emballé par les qualités du joueur.