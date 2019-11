Rudi Garcia était présent ce jeudi en conférence de presse avant la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice (rencontre à suivre sur notre live commenté). L’OL est quatorzième et une question a été posée sur le fait de savoir si les joueurs ou non était conscients que ce n’était pas la place du club rhodanien. Rudi Garcia a expliqué qu’en cas de victoire contre Marseille (défaite 1-2), les Lyonnais auraient été quatrièmes. Il a prévenu, devant les médias, ses joueurs qu’il ne faudrait pas rater les prochaines opportunités de se rapprocher du podium.