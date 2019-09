Si le LOSC a disposé d’Angers ce vendredi en ouverture de cinquième journée de Ligue 1 (2-1), l’Olympique Lyonnais, de son côté, n’a pas réussi à s’imposer. Opposés à Amiens, les Gones ont craqué dans le temps additionnel sur un but de Mathieu Bodmer, concédant donc le match nul (2-2). Après la rencontre, Sylvinho, le coach du club rhodanien, a tenté d’expliquer ce nul au goût de défaite au micro de Canal + Sport.

« La déception, c’est le résultat de la deuxième période et la performance de cette seconde période. On a eu des moments plus forts où on a dominé, notamment lors de la première mi-temps. Le match se paye sur les 90 minutes et pas sur la première ou la deuxième mi-temps. On perd sur les 90 minutes. On paye le prix, sur le jeu, sur la concentration. Ce n’est pas une question physique, on aurait dû revenir en deuxième mi-temps en se disant qu’on allait faire encore mieux. Je suis très déçu. Il fallait se dépasser pendant 90 minutes, pas 60, pas 70, pas 80 », a-t-il martelé.

