Ce samedi, l’OL et Bordeaux se sont quittés sur un match nul (1-1). Un résultat qui ne satisfait par Sylvinho, qui a d’ailleurs perdu Thiago Mendes. Le milieu brésilien a été expulsé suite à un deuxième carton jaune. En conférence de presse, le coach de l’OL est revenu sur ce fait de jeu. Ses propos sont relayés par L’Équipe.

« On a vu beaucoup de beaux gestes techniques, il y avait une chaleur accablante, et on a mené, mais on n’a pas su préserver notre avantage. L’expulsion de Thiago Mendes nous a mis en difficulté. Je veux revoir les images, elle me semble sévère ». Il s’agit de la deuxième de suite (Koné a été expulsé mardi à Montpellier) pour l’OL qui doit gérer ses émotions et avoir plus de maturité comme l’a rappelé Anthony Lopes (voir vidéo).

