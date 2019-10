Ce mardi après-midi, Syvinho était attendu face aux journalistes afin de s’exprimer au sujet du match de demain face à Leipzig en Ligue des Champions (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Mais le Brésilien n’a pas pus esquiver les questions concernant son avenir personnel, puisque cette semaine pourrait bien être décisive pour lui alors que Lyon n’a plus gagné depuis un mois et que le club rhodanien affronte Leipzig puis l’ASSE (dimanche).

« Je ne pense pas aux deux prochains matches. Je ne suis focalisé que sur le match de demain. C’est le plus important. Mon équipe doit faire un très bon match demain. Le début de saison n’a pas été bon. Si on met de côté les deux premiers matches, on n’a pas bien commencé la saison. Il y a eu un changement de performance. On a pris beaucoup de buts au dernier moment, dans les dernières minutes. Je suis focalisé sur le match de demain. Il faut prendre des points dans ce groupe compliqué ». Puis il a ajouté : « Nos joueurs sont impatients d’être à demain. Une victoire demain nous permettra d’engranger de la confiance pour le championnat. On a un groupe très intéressant. L’équipe à domicile est souvent favorite (...) Il faut enlever cette pression à l’équipe pour qu’elle puisse faire de meilleures performances et la confiance va revenir ». Espérons pour Lyon et Sylvinho que le déclic intervienne demain en Allemagne.

