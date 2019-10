Mercredi soir, l’OL s’est imposé 2 à 0 face à Leipzig. Sur le banc lyonnais, Sylvinho jouait très gros après une série de plusieurs matches sans succès. Une série qui a donc pris fin pour son plus grand bonheur. « Oui, nous sommes heureux, nous sommes contents de match et de notre performance. Les joueurs ont mérité ce type de victoire. C’est important pour le vestiaire et pour nous ».

Puis, Sylvinho a été invité à évoquer sa situation personnelle. « C’est surtout pour le club, le vestiaire, les joueurs. Moi, je ne joue pas. On ne parle pas d’une seule personne mais on parle d’une centaine de personnes qui travaillent ensemble. On essaye de faire de notre mieux. Je suis vraiment content pour les joueurs, ils ont vraiment fait un très bon match ». Un coach qui peut compter sur le soutien de ses joueurs à l’image de Léo Dubois (voir vidéo).

