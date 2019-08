Annoncé sur le départ, Alexis Sánchez est toujours un joueur de Manchester United. Et le Chilien pourrait encore le rester cette saison. Ole Gunnar Solskjær, l’entraîneur mancunien, a évoqué la situation de son attaquant en conférence de presse.

« Alexis est un professionnel et il travaille tous les jours, vraiment, et il veut faire partie de l’équipe. C’est encore ces histoires qu’il a été mis dans la réserve et tout cela - bien sûr, il ne l’a pas été, a expliqué le coach des Red Devils. Il fait partie de notre équipe et il est un très très bon joueur, il a trois semaines d’entraînements maintenant, donc il a quelques semaines de retard sur le reste mais il est sur le point de faire partie de cette équipe… nous nous attendons à ce qu’il soit bon dans ce club.C’est un joueur de qualité. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10