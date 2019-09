Pas utilisé lors de la dernière sortie contre Sheffield United (2-2, 4e journée de Premier League), Olivier Giroud (32 ans) est-il reparti pour vivre une saison compliquée avec Chelsea ? L’attaquant international tricolore (91 sélections, 35 buts), au micro de Breaking Sport sur RMC, a expliqué qu’il ne s’inquiétait pas.

« Il faut donner le meilleur de soi-même. On joue dans des grands clubs, où il y a une forte concurrence, j’ai commencé la Supercoupe d’Europe. Puis, le coach a donné sa chance à Tammy Abraham, ça s’est bien passé. C’est bien d’avoir plusieurs attaquants, la Premier League, c’est une compétition longue et difficile, il y a beaucoup de matches à jouer avec la Coupe de la Ligue, la Coupe d’Angleterre et la Ligue des Champions. Je ne me fais pas de soucis, il y aura pas mal de temps de jeu pour moi, il faudra rester en forme et être performant », a confié le champion du Monde 2018. C’est dit !

